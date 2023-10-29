الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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برنامج الأغذية العالمي يكشف كارثة عن مخزون الطعام في غزة (فيديو)

الوضع الإنساني في
الوضع الإنساني في غزة

كشفت عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، تفاصيل الوضع الإنساني ومخزون الغذاء في غزة، مؤكدة أن معظم المساعدات الإنسانية توقفت، ولا يوجد اتصال بين المجموعات المختلفة التي تقدم المساعدات.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن التحرك من منطقة لأخرى توقف أيضا، وثمة نقص شديد في الوقود، وبالتالي، فإن الوضع صعب بكل صوره، فهناك قطع في الاتصالات وتصعيد كبير في العمليات العسكرية الإسرائيلية واستهداف كل المنشآت. 

مخزون الأغذية في المحال التجارية يكفي بضعة أيام

وتابعت: "قبل الأحداث الأخيرة كان المخزون في المحال التجارية يكفي أكثر من بضعة أيام والآن فإن معظم هذه المواد الغذائية ربما تكون نفدت تماما من المحال التجارية، كما أنه بسبب نقص الوقود صار هناك نقص شديد في توفير الخبز". 

وأوضحت: "قبل هذه الأحداث كنا نتعامل في غزة مع 23 مخبزا، والآن أصبح هناك مخبزان مستمران في العمل فقط، وبالتالي فإن الأحداث صعب والكلام عنها صعب أيضا، لأن ما يحدث في قطاع غزة أصعب من أي أزمة إنسانية في الفترة الأخيرة".

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