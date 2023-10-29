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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة الشاب المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الشاب المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 12 نوفمبر المقبل بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية، ما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت جهات التحقيق، بلاغا يفيد  بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة، انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج؟

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

 

 

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