وزارة العمل: تجربة لخفض مستويات الأتربة و "الوطأة الحرارية" بشركة الإسكندرية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، زيارة لشركة ليسيكو بمدينة برج العرب، وذلك لتقييم تجربة جديدة مقترحة من الإدارة العامة للصحة المهنية لخفض مستويات الأتربة والوطأة الحرارية، وذلك بعد دراسة لمسببات وجود حالات من التحجر الرئوي بين العاملين وبدأت التجربة بأحد الأقسام.

في إطار الجهود المبذولة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى المنشآت للوصول إلى بيئة عمل آمنة تحافظ على العنصر البشري والمادي وإيماناً بضرورة التعاون مع أطراف العمل في تحقيق ذلك الهدف، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ عمل آمن يتم الحفاظ فيه على العاملين والمنشآت وحمايتهم من المخاطر المختلفة الموجودة في بيئة العمل والتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع في تطبيق اشتراطات السامة وأساليبها.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، في تقريرٍ للوزارة، أن الزيارة جرى تنظيمها لتقييم مدى فعالية التجربة الجديدة لبدء التعميم في باقي الأقسام، وذلك إضافة إلى تقييم شامل للمنشأة من كل نواحي السلامة والصحة المهنية، والذي لاقي الاستحسان من إدارة الشركة وذلك في سبيل الوصول إلى المستوى الذي يضمن تحقيق أهداف العمل اللائق، كما جرى خلال الزيارة التعاون بين إدارتي الصحة المهنية، و تأمين بيئة العمل بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.

حيث قامت المهندسة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والدكتور يوحنا الخراط مدير عام الإدارة العامة للصحة المهنية بزيارة أقسام المنشأة للتقييم، في حين قام الكيميائي محمد حسن الباحث بالإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بإجراء قياسات المخاطر اللازمة بالمنشأة ومن ثم الاجتماع لتقييم الملاحظات والتي قامت المنشأة بوضعها في الاعتبار تمهيداً لوضع الخطة اللازمة للتحسين المستمر وهو ما يشجع في حالة نجاح التجربة على تعميمها في الأنشطة الصناعية المماثلة..

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