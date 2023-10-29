محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست

يبحث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن الفوز خلال مواجهة الفريق اليوم أمام نوتينجهام فورست، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المتوقع أن يبدأ الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للريدز خلال مواجهة اليوم، والتي يستضيفها ملعب "أنفيلد" معقل الليفر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، أرنولد.

الوسط: جرافنبريش، ماك أليستير، سوبوزلاي.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.

كلوب يبحث عن مواصلة النتائج المميزة

يرغب كلوب في مواصلة تقديم العروض المميزة، وذلك خلال مواجهة الريدز اليوم أمام نوتينجهام فورست، بعد الفوز الكبير على تولوزبخماسية، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

في المقابل، تسود حالة من القلق لدي الجهاز الفني لنوتينجهام فورست من سرعات لاعبي ليفربول خلال مواجهة اليوم، خاصة المصري محمد صلاح، والذي يقدم مستويات مميزة مع الليفر خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام في الرابعة من عصر اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب "أنفيلد"، معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول ونوتينجهام

تُنقل مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام فورست عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البريميرليج خلال الفترة الماضية.

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