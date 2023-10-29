مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر اليوم بالسوبر الإفريقي

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت بث مباشر اليوم بالسوبر الإفريقي ، وفريق النادي الأهلي يواجه اختبارًا صعبًا اليوم، حينما يتقابل مع فريق صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الأفريقي. عشاق ومشجعو النادي الأهلي يبحثون بفارغ الصبر عن القنوات التي ستنقل هذه المواجهة المثيرة بين الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الأفريقي. يأمل الأهلي في تأكيد مكانته وقوته داخل القارة الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري السوبر الأفريقى

كما اعتاد جمهور النادي الأهلي فستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري السوبر الأفريقي، قناة أون تايم سبورتس ، وقناة أبوظبى الرياضية، حيث حصلت القناتان على حقوق بث مباريات دورى السوبر الأفريقى، ومنها مباراة الأهلي ضد صن داونز بطل جنوب أفريقيا.

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يمكن لعشاق النادي الأهلي متابعة مباراة الأهلي ضد صن داونز المقرر لها الأحد 29 أكتوبر في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، عبر قناة أون تايم سبورتس، ويمكن لمشجعي النادى الأهلي معرفة تفاصيل ضبط قناة أون تايم سبورتس، من خلال الخطوات التالية :

القمر الصناعي : نايل سات

تردد القناة : 12303

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6/5

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز | من هنــــا

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

يمكن لعشاق النادى الأهلي متابعة مباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها الأحد 29 أكتوبر، من خلال قناة أبوظبي الرياضية ويمكن ضبط القناة من خلال الخطوات التالية:

تردد القناة : 11526

الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 6/5

تشكيل الأهلي اليوم المتوقع ضد صن داونز

وفقاً للمعلومات الوادرة من بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا، سيكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: ديانج، مروان عطية، كوكا، حسين الشحات

خط الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو