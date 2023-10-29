تفاصيل زيارة محافظ الشرقية المفاجئة لقريتي شرشيمة والسكاكرة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لقرية شرشيمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

تفقد محافظ الشرقية عدد من شوارع القرية لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أول بأول لخلق جو صحي وبيئي للمواطنين، مشددًا علي رئيس المركز بمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين.

توجه محافظ الشرقية لقرية السكاكرة التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا والتقي بعدد من المواطنين من أبناء القرية واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم، موجهاً الجهات المعنية بتلبيتها فورا، مؤكداً على ضرورة الإستفادة من مركز شباب القرية لممارسه الأنشطة الرياضية والثقافية والتي تساهم في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وكذلك تنمية ‏قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لخدمة المجتمع.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح بمدينة الزقازيق، والتي تأتي تماشيًا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل قطع الفيرما وفرد الرمال تمهيداً لتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 13 ألف متر تقريباً وبتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها ، مشدداً على رئيس حي ثان بإزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ الشرقية، اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ههيا، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة بمركز ومدينة بلبيس بزيارة تفقدية لقرية انشاص الرمل للتأكد من تنفيذ تعليماته التي اسداها لرئيس المركز في زيارته المفاجئة للقرية أمس الأول، وكذا لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، زيارته بتفقد شوارع القرية للاطمئنان على تنفيذ تعليماته السابقة بالمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها أولا بأول وكذلك تسوية شوارع القرية وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الشارع لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما التقى محافظ الشرقية، بعدد من الأهالي وأدار معهم حواراً هادئاً وتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

و حرص محافظ الشرقية على متابعة حركة البيع والشراء بسويقة القرية للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، من "خضروات، فواكه، لحوم، أسماك، بقوليات"، وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، والتأكد من عدم المبالغة أو المغالاة في الأسعار، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية واتخاذ ما يلزم حيالهم من إجراءات قانونية رادعة.

استفسر المحافظ من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين قائلاً أنه يتابع بنفسه تنفيذ مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض السلع الأساسية والألبان والدواجن بنسب تتراوح من 15-25 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية لهم بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لوكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية والتأكد من التزام الباعة بتقديم منتجاتهم بالأسعار المناسبة مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.