الدم بقى ميه.. كيف انتقم ولاد العم من بنات عمومتهم بسبب خلافات بينهما

الدم عمره ما يبقى ميه .. والظفر عمره ما يطلع من اللحم ..لكن في هذه الواقعة الدم تحول لمياه بارده بل فاق حدود العشرة وصلة القرابة عندما أقدم شابان على فعل إجرامي تجاه بنات عمهم وألقى مياه حارقة عليهما.

الفتاتين يسيران بالشارع مع بعضهما في أمان الله وإذ فجأه قام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف أمامهما وإلقاء مادة حارقة عليهما وفرا هاربان.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين لهما صلة قرابة بالمجني عليهن أبناء عمومتهم من قرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.



وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إلقاء شابين مياه نار على فتاتين نتج عنها إصابتهم بحروق متفرقة في أنحاء الجسد بالجيزة.

وتعود بداية الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بالجيزة من ألقاء القبض على المتهمين بإلقاء مية نار علي فتاتين من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.



وكان قد تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال فتاتين بهما آثار حروق بمناطق متفرقة بالجسد وادعاء تعدي آخرين عليهما.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال إحدى المصابتين أفادت بقيام شخصين ملثمين يقودان دراجة نارية موتوسيكل بالتوقف أمامهما وإلقاء مادة حارقة مية نار عليهما ولاذا بالفرار.

وبالفحص والتقنين تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أبناء عمومة المصابتان بسبب خلافات عائلية بين الطرفين، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتمكنت من ضبط المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.



وفي واقعة آخرى لقي شخص مصرعه بطلق ناري خلال مشاجرة في منطقة القصبجي بالمنيب، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة القصبجي دائرة قسم شرطة الجيزة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين أن مشاجرة نشبت بشارع السوق بين طرفين مما أسفر عن سقوط قتيل بطلق ناري.

ويستمع رجال المباحث بقيادة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة لأقوال شهود عيان مع تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتحديد وضبط المتهم والسلاح المستخدم.



