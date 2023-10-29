محافظ الشرقية يُعلن الإنتهاء من حصاد 292154 فدان من محصول الأرز

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي أهمية محصول الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وفي هذا الإطار تابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام أعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتي بلغت 292154 فدان حتي الان مؤكدا على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الارز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألف و 622 فدان أصناف "سخا 101 ، سخا 104 ، سخا 107 ، سخا 108 ، جيزة 177 ، جيزة 178 ،جيزة 179 ، سوبر 300 ، ، هجين مصر1".

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات ارشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الإقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات التموين والطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك، إلتزام التجار بتطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض عدد من السلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، والتي تم تطبيقها من أمس بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

وكلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف المرور الميداني على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25% ، يأتي ذلك تطبيقاً لمبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتباراً من أمس بهدف تخفيف العبء على المواطنين لافتاً الي إنه طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء تم تحديد سبع مجموعات سلع أساسية والتي تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25 %، و هي ( الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض ، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز) وكذلك خفض 15٪ من أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين والصحه والطب البيطري بالمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ الإستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة ، لتعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار.

كما كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن.