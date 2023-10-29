إعلان حالة الإنذار البرتقالية في 8 إقاليم فرنسية بسبب الأمطار والفيضانات

أعلنت هيئة الإرصاد الجوية الفرنسية "حالة الإنذار البرتقالية" في 8 إقاليم بفرنسا بسبب الفيضانات والأمطار وغمر الأمواج.

وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد أن "أكيتين الجديدة" و"الشرق العظيم" (جراند إيست) بفرنسا سيشهدان أمطار عاصفة في بعض الأحيان ورياح مستمرة.. مضيفا أن حالة الإنذار البرتقالية ستشمل إقليم "دو سيفر" وبلدية "فيين" (التابعة لإقليم ازار في الجزء الجنوب الشرقي من فرنسا) وبلدية "فاندر" (تشارينت البحرية) وإقليم "شارنت" بسبب فيضانات الأمطار.

وأوضح الراديو أن حالة الإنذار تضم أيضا إقليم "جرندة" بالجنوب الغربي لفرنسا وإقليم "لاند" التابع لمنطقة أكيتانيا جنوب غرب فرنسا والبرانس الأطلسية (جنوب غرب فرنسا) وإقليم "فنديه" (غرب فرنسا) وذلك بسب مخاطر غمر الأمواج.