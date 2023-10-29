الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مسئول أوكراني: سماع دوي انفجارات قوية في خيرسون

الحرب الروسية
الحرب الروسية

 

أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون الأوكرانية رومان مروتشكو، اليوم الأحد ، بأن القوات الروسية قصفت مناطق ساحلية في خيرسون، حيث سُمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في جميع أنحاء المدينة.

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ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن مروتشكو قوله :" هناك انفجارات قوية في خيرسون ..المناطق الساحلية من المدينة تتعرض لنيران قوات روسيا".

 

ودعا مروتشكو المواطنين إلى البقاء في الملاجئ، وقبل ذلك، حذرت القوات الجوية السكان من تهديد محتمل بضربة جوية كما تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في منطقتي خيرسون وميكوليف.

 

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