وفاة وإصابة 4 أشخاص في هجمات روسية على منطقة "خيرسون" الأوكرانية

أعلن حاكم منطقة "خيرسون" الأوكرانية أولكسندر بروكودين ، اليوم الأحد ، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في هجمات روسية.

وقال بروكودين - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن روسيا شنت 83 هجوما خلال ال24 ساعة الماضية، وذلك في منشور له على تطبيق "تلجرام".

وأضاف بروكودين أن الجيش الروسي استهدف مناطق مأهولة بالسكان، مشيرا إلى أنه تم أيضا استهداف مؤسسة مصرفية.

وفي سياق متصل وصلت سفينة الشحن "أرويات" المحملة بالحبوب الأوكرانية، إلى مدينة إسطنبول التركية؛ وهي السفينة الثانية التي تمر عبر الممر المؤقت في البحر الأسود.

وأوضحت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد، أن سفينة الشحن، التي ترفع علم جزر بالاو، محملة بـ 17600 طن من القمح، ووفقا لتقارير صحفية، كانت السفينة أرويات عند المخرج الجنوبي لمضيق البوسفور صباح اليوم.

وكانت كييف قد أعلنت عن طرق مؤقتة جديدة للسفن التجارية المتجهة من وإلى موانئ البحر الأسود في أوكرانيا.

وكانت سفينة "أرويات"، التي ترفع علم جزر بالاو، قد انطلقت يوم الجمعة الماضي من مرفأ "تشورنومورسك" جنوب أوديسا، وقد سلكت السفينة ممرا بحريا أقامته كييف للالتفاف على الحصار الذي تفرضه روسيا منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود؛ إثر انسحاب موسكو منه في يوليو الماضي.