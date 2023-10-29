إطلاق برنامج تدريب الدراسات الاجتماعية على المنهج الجديد بأزهر الغربية

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد، لمعلمي الدراسات الاجتماعية، بقاعة التدريب بمعهد فتيات طنطا الثانوي.

وقد تفقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، أولي فعاليات البرنامج التدريبي، مؤكدا ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي، وتبادل الخبرات بين المدربين والمعلمين والمساهمة في صقل المهارات التدريسية الخاصة بالمنهج الجديد وذلك ضمن خطة الأزهر الشريف في الارتقاء بالعملية التعليمية والأداء الإداري للعاملين.

وتحسين مستوي المعلم وتفاعله مع المناهج الجديدة لضمان توصيل المعلومات الجديدة للطلاب في مختلف الصفوف.

جدير بالذكر أن فعاليات البرنامج التدريبي (بمعاهد إدارة سمنود) تنعقد بمعهد فتيات المحلة الكبرى، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ويتم تنفيذ التدريب من قبل إدارة التدريب بالمنطقة.