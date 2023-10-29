الأهلي يبدأ مفاوضاته مع نجم إنبي

يرى أحمد دويدار نجم الزمالك السابق أن صن داونز أقوى كثيرا من الأهلي قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في بطولة الدوري الأفريقي "دوري السوبر ليج الأفريقي".

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "صن داونز أقوى فنيا من الأهلي وعلى مارسيل كولر اللعب بشكل مختلف تماما عن مباراة سيمبا ".

وأضاف: " الأهلي دخل في مفاوضات مع أحمد أمين أوفا لاعب فريق إنبي"، واختتم: "أوفا سيكون أفيد كثيرا للغاية للأهلي من اللاعب الفرنسي أنتوني موديست الذي لم يقدم الأداء المنتظر".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

أعلن نادي صن داونز الجنوب أفريقي تغيير موعد مباراته مع الأهلي والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأفريقي "السوبر ليج" بنسخته الأولى.

وقرر نادي صن داونز إقامة مباراته أمام الأهلي في الثالثة عصر اليوم الأحد في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي، بدلا من السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يقام الإياب أول الشهر المقبل في الثامنة بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميًا إلى الدور نصف النهائي من البطولة، على حساب فريق سيمبا التنزاني، حيث تعادل معه في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما في تنزانيا، قبل أن يتعادل مهه في القاهرة إيابًا بهدف لكل منهما.