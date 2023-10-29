سيد عبد الحفيظ يوجه تساؤلا للكاف بشأن مباراة الأهلي وصن داونز

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، تساؤلا إلى مسئولي الكاف بشأن مباراة الأهلي وصن داونز.

ويحل الأهلي ضيفا على صن داونز اليوم الأحد، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي بجنوب إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية، "أريد شخص واحد فقط من الاتحاد الإفريقي يقول لي لماذا تم اختيار هذا الحكم، عندما يتم اختيار شخص لمكان معين، يكون بناءً على الثقة، تخيل أن هذا الحكم أدار لقاء أو لقائين على مستوى دوري الأبطال في الأدوار التمهيدية لموسم 2021".

ويدير الحكم البنيني لويس ديجيندو مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب دوري السوبر الإفريقي.

وعن توقيت مباراة الأهلي وصن داونز، علق عبدالحفيظ "تغيير موعد المباراة؟ من السابعة إلى الثالثة (لخبطة) من القائمين على المسابقة، أمر ليس له تفسير، فريق يلعب كل مبارياته في توقيت معين ما عدا أمام الأهلي وفرق شمال إفريقيا سواء الترجي أو الوداد، لعبوا أمام بترو أتلتيكو الساعة 7 في نفس البطولة".

وأضاف: "هذه بطولة جديدة وبالتأكيد تُفضل أن يشاهدها أكبر عدد، أي منطق أن تقام الساعة 3 ظهرًا، هذا من الناحية التسويقية خطأ، واستمرارًا (للخبطة في الاتحاد الإفريقي)، الكاف لو يريد أن يجعل المباريات الساعة الثانية ظهرًا أو في أي توقيت سيفعل ذلك".