حقيقة اقتراب تامر مصطفى من تدريب البنك الأهلي وموقفه من الرحيل عن إنبي

كشف تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي الأول لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول تلقيه عرضا لتولي مهمة تدريب فريق البنك الأهلي وموقفه من الرحيل عن الفريق البترولي.

وقال تامر خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " لم يحدث أي تواصل مع مسئولي البنك الأهلي من قريب أو بعيد خلال الفترة الأخيرة ".

تركيزي مع إنبي وشرف لي العمل مع البنك الأهلي

وأضاف: " تركيزي مع فريق إنبي بالوقت الحالي، والتفكير في الرحيل أثناء الموسم صعبا للغاية "، وأتم: " شرف لي العمل مع البنك الأهلي، وأتمنى لهم التوفيق مع بابافاسيليو ".