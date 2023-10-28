شاهد.. الآلاف يتظاهرون في روما تضامنًأ مع فلسطين: "أوقفوا الإبادة الجماعية"

اندلعت مظاهرات حاشدة في العاصمة الإيطالية روما، اليوم السبت، دعمًا فلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجزرة التي يرتكبها بحق سكان القطاع.



ودعم العديد من الجمعيات التجمع الذي نظمته الجالية الفلسطينية في إيطاليا، من بينها اتحاد النقابات المحلي، وكذلك الجاليات العربية الأخرى.

وهتف المتظاهرون: "نحن هنا للاحتجاج، نحن هنا للتعبير عن الحزن، المجزرة التي تحدث في غزة هي إبادة جماعية"، و"الحرية لفلسطين".

وحضر المظاهرة في روما مشاركون من عدة مدن إيطالية كميلانو ونابولي وكالياري وتورينو وبرغامو وكاسيرتا وساليرنو وفلورنسا.

ورفع المشاركون لافتة كبيرة، كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية والاحتلال".

كما حمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار والحصار المفروض على قطاع غزة.

وتشهد مدينة غزة استمرارًا للهجمات العنيفة والأكثر تدميرا، منذ ليلة أمس، حيث تم تنفيذ مئات الغارات الجوية الإسرائيلية ترافقت مع قصف بري وبحري استمر لنحو ثلاثين دقيقة، استهدفت أحياء مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، وأحدثت دمارا كبيرا في البنايات والمنازل والبنية التحتية، كما أوقعت عددا كبيرا من الشهداء والمصابين.

وقطعت إسرائيل جميع الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت، ما انعكس سلبا على عمل وزارة الصحة في توفير إحصائية لحصيلة الضحايا وتسيير حركة الإسعافات في نقل المصابين.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

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