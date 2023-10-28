اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: "فلسطين مسرح مفتوح لأكبر حرب إبادة"

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: فلسطين مسرح مفتوح لأكبر حرب إبادة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

نطالب المجتمع الدولي بوقف المذابح وإدخال المواد الإغاثية اللازمة للمحاصرين.

"السيسي": مصر دولة قوية لا تمس الشعب والجيش قادران على حماية الوطن.

السياسة المصرية لا تعرف الغدر أو الخسة أو التآمر وتهدف إلى البناء والتعمير.

بذل كل الجهود لوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى من غزة.

د. وجدي زين الدين يكتب: رسائل طمأنة من الرئيس

مذابح غزة فاقت مجازر جرائم الحرب على مر التاريخ.

قصف المدنيين بالأسلحة المحرمة دوليًا على مرآى العالم.

تسونامي الغضب يجتاح الضفة ويتوعد الاحتلال.

مصرع 32 شخصًا وإصابة 60 في تصادم بالصحراوي.