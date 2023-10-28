كيف نحافظ على مستويات السكر في الدم؟

على الرغم من أن الأدوية قد تلعب دورًا حيويًا في إدارة داء السكري، فإن تغييرات نمط الحياة الطبيعية والصحية من الممكن أن يحسن مستوى السكر في الدم.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الدبي، أكد الأطباء أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضة كلها أساليب تكمل العلاج الطبي وتسيطر على مرض السكري بشكل فعال.

وفيما يلي مجموعة نصائح للسيطرة على مرض السكري بحسب وصايا الأطباء المختصين.

الأكل الصحي

التركيز على تناول الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات، فعليك بتضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية في وجباتك، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

النشاط البدني المنتظم

تساعد التمارين الرياضية في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم وتعزيز إدارة الوزن، ويتم ذلك من خلال ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل ، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات ، موزعة على مدار الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من السمنة ، فإن فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن قد يحسن بشكل كبير من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحدث ذلك من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.