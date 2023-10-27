حالات طبية ممنوعة من أكل التفاح.. مرضى السكرى أبرزهم

قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، قد يُمنع تناول التفاح في حالة الإصابة بمرض السكري والحساسية واضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة.

وأوضحت الدكتورة سولوماتينا أنه لا ينبغي إدراج التفاح في النظام الغذائي للأشخاص المصابين بأمراض مختلفة. على وجه الخصوص، يتم بطلان الفواكه الحلوة لمرضى السكر، والأشخاص الذين يعانون من ضعف التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والوزن الزائد، ولمن لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي.



ولا ينصح بالحامض لأمراض الجهاز الهضمي. وأشار الطبيب في تعليق لموسكو 24، "خصوصا كل ما يتعلق بالقرحة والتهاب المعدة ذو الحموضة العالية والتهاب البنكرياس وما إلى ذلك، لأن الحمض سيكون مزعجا.

وأضافت سولوماتينا أنه حتى الأشخاص الأصحاء قد يشعرون ببعض الانزعاج والانتفاخ بعد تناول التفاح. يحدث هذا التأثير بسبب عمل ألياف التفاح على شكل البكتين في الحالات التي توجد فيها بعض المشاكل في الأمعاء، فإن دخول البكتين إليها يمكن أن يسبب أحاسيس مزعجة بشكل خاص، وحتى مؤلمة.

وحذرت الطبية من أنه بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يكون لدى الناس رد فعل غير مرغوب فيه تجاه التفاح الأحمر.