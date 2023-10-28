الاتفاق يهزم الوحدة بثلاثية مثيرة في الدوري السعودي

حقق فريق الاتفاق فوزًا مثيرًا على فرق الوحدة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح فريق الاتفاق التسجيل في المباراة عن طريق اللاعب جيورجينهو فاينالدوم بهدف في الدقيقة 19 من الشوط الأول، ثم تمكن الوحدة من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 37 بأقدام كريغ غودوين.

وفي الشوط الثاني نجح الوحدة في تسجيل الهدف الثاني بأقدام نفس اللاعب كريغ غودوين في الدقيقة 51، قبل أن يعود الاتفاق للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق اللاعب جيورجينهو فاينالدوم.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة تمكن اللاعب ديماراي غراي من اقتناص هدف الفوز والنقاط الثلاثة لفريق الاتفاق لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2.

شهدت المباراة جانبًا كبيرًا من القوة والندية بين الفريقين وجاءت الأحداث مثيرة طوال الـ90 دقيقة، إلا أن فريق الاتفاق نجح في قلب الطاولة على الوحدة وتحويل تأخره بهدفين للفوز بثلاثية.

الاتفاق والوحدة في جدول الدوري

بهذا الانتصار ارتفع رصيد فريق الاتفاق إلى 20 نقطة ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما توقف رصيد الوحدة عند 13 نقطة في المركز العاشر بدوري روشن.