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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فينالدوم يقوم بدور المنقذ ويواصل تسجيل الأهداف مع الاتفاق "تقرير"

فينالدوم
فينالدوم

نجح النجم الهولندي جيورجيو فينالدوم في تسجيل هدف جديد مع فريقه الاتفاق، في المواجهة الجارية أمام نادي الوحدة ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فينالدوم يواصل تسجيل الأهداف مع الاتفاق 

هدف فينالدوم الأول للاتفاق في شباك نادي الوحدة هو رقم 4 للاعب الهولندي مع فارس الدهناء في المباراة رقم 7 التي شارك فيها اللاعب بقميص الفرسان.

سجل فينالدوم "هدفين" في فوز الاتفاق على الطائي بنتيجة 4-3، كما سجل هدف في فوز الاتفاق على جدة 4-0 في كأس الملك، وهدف رابع في شباك الوحدة، يكون اللاعب الوافد حديثًا قد سجل هدفه الرابع من أصل 13 هدف سجله الفرسان منذ قدوم الهولندي.

سيكون هناك اعتماد كبير على النجم الهولندي الدولي فينالدوم في مواجهة الاتفاق المقبلة أمام نادي النصر، والتي تجمع الفريقين ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة 

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