كل ما تريد معرفته عن مباراة الأتفاق والوحدة في دوري روشن

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأتفاق لمواجهة نظيره فريق الوحدة مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دوري روشن للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

ويحتل الأتفاق المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 17 نقطة ، فيما يتواجد الوحدة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

موعد مباراة الأتفاق والوحدة في دوري روشن

تنطلق صافرة لقاء الأتفاق والوحدة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأتفاق والوحدة في دوري روشن

تنقل قناة “ SSC EXTRA 1 HD ” أحداث مباراة الاتفاق والوحدة في دوري روشن السعودي،ويعلق على اللقاء كل من مشاري القرني ، سعد يحيي.