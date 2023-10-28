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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بيان عاجل من الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن سيول بطريق سفاجا / قنا

الهيئة العامة للطرق
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في تمام الساعة ١٨٠٠ حدث سيل عند كم ٨٥ بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة). 

 

وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتم غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين.

 

 وأشار بيان الهيئة الى انه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد اجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا). 

 

وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين.

 

 كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.


 

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