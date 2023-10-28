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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يوفنتوس وهيلاس فيرونا.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

يوفنتوس وهيلاس فيرونا
يوفنتوس وهيلاس فيرونا

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا الجارية الآن على ملعب أليانز ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز وكان التعادل السلبي سيدًا للموقف.

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يوفنتوس وهيلاس فيرونا.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

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يوفنتوس يواجه فيرونا في رحلة البحث عن صدارة الدوري الإيطالي

بدأ فريق يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيديريكو جاتي – بريمير – روجاني.

الوسط: وياه – مكيني – لوكاتيلي – رابيو – كوستيتش.

الهجوم: فلاهوفيتش – مويس كين.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٢٠ نقطة، بينما يأتي فريق هيلاس فيرونا في المركز السادس عشر برصيد ٨ نقاط.

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