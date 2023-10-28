يوفنتوس يواجه فيرونا في رحلة البحث عن صدارة الدوري الإيطالي

يدخل فريق يوفنتوس كباراة قوية مساء اليوم أمام نظيره هيلاس فيرونا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، بحثا عن مواصلة الزحف نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي واستمرار ملاحقة ميلان والانتر على القمة.

ويدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم أمام هيلاس فيرونا وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة، في حين يدخل هيلاس فيرونا مباراة اليوم وهو فى المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة يوفنتوس ضد فيرونا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا، فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أليانز ستاديوم".

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجه فيرونا بالدوري الإيطالي

ومن المتوقع أن يبدأ فريق يوفنتوس مباراته أمام هيلاس فيرونا بتشكيل يضم كل من:

تشيزني في حراسة المرمى.

خط الدفاع: ساندرو، بريمر، بونوتشي دانيلو

خط الوسط: روفيلا، لوكاتيلي، دينيس زكريا

خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

وتذاع مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي حصريا على قناة AD SPORTS Premium