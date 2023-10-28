عاجل
بيان عاجل من الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن سيول بطريق سفاجا / قنا وسائل إعلام روسية ترصد تفاصيل الاشتباكات ومواقع السيطرة في غزة
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل نانت لمباراة لانس..موقف مصطفى محمد

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف المدير الفني لفريق نانت  بيير أريستوي، تشكيل الفريق الكناري لمواجهة لانس في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.
 

txt

مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة لانس اليوم

txt

نانت بقيادة مصطفي محمد في مهمة صعبة أمام لانس اليوم

txt

نانت الفرنسي يهزم مونبلييه في غياب مصطفى محمد

txt

لاعب نانت: مصطفى محمد يشجعني كثيًرا ولدينا حالة تفاهم قوية


وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي مصطفى محمد وفضل مدرب نانت إبقاءه على مقاعد البدلاء.
 

تشكيل نانت ضد لانس:


حراسة المرمى: لافونت
الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيلو، دوفرين
الوسط: ميرلين، موتوسامي، تشيرفيلا
الهجوم: موليت، سيمون، أبلين
 

موقف نانت ولانس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي:


يتواجد نانت في  المركز السابع في الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يحتل لانس المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.
 

مواد متعلقة

مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة لانس اليوم

نانت بقيادة مصطفي محمد في مهمة صعبة أمام لانس اليوم

نانت الفرنسي يهزم مونبلييه في غياب مصطفى محمد

لاعب نانت: مصطفى محمد يشجعني كثيًرا ولدينا حالة تفاهم قوية

هدف مصطفي محمد يتوج بالأفضل مع نانت في شهر سبتمبر

مصطفى محمد لاعب الشهر بنادي نانت الفرنسي

بعد طرد مصطفى محمد .. نانت يخسر من رين بثلاثية في الدوري الفرنسي
الجريدة الورقية