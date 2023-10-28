نانت بقيادة مصطفي محمد في مهمة صعبة أمام لانس اليوم

يحل فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت علي نظيره لانس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ولانس بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت ولانس مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تنقل مباراة نانت أمام نظيره لانس في الدوري الفرنسي عبر قناة beIN Sports HD1 .

مصطفي محمد يعود بعد الإيقاف

يشهد لقاء نانت اليوم عودة الدولي المصري مصطفي محمد للمشاركة مع فريقه ، بعد غيابه عن آخر مواجهتين أمام ستراسبورج ومونبلييه، بسبب الإيقاف، بعد حصوله علي بطاقة حمراء خلال مواجهة رين.

ويقع مصطفى محمد المركز في وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، بعدما سجل 5 أهداف بالتساوي مع ثنائي مونبيليه موسى التعمري وآكور أدامز، بجانب وسام بن يدر مهاجم موناكو، ويتصدر القائمة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 8 أهداف.

ويبحث فريق نانت عن مواصلة نتائجة الجيدة في الدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزا في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق مونبلييه، بثنائية نظيفة، بينما تعادل لانس سلبيا مع مضيفه فريق لوهافر.