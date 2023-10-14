لاعب نانت: مصطفى محمد يشجعني كثيًرا ولدينا حالة تفاهم قوية

أكد ماتيس أبلين، مهاجم نانت الفرنسي، أن زميله الدولي المصري مصطفى محمد، يقدم له النصائح باستمرار منذ انتقاله للفريق.

وشدد ماتيس في تصريحات نقلها موقع "le 10 sport" الفرنسي، أنه يشعر بحالة من التفاهم مع الأناكوندا المصري، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال مواجهة لوريان بالدوري الفرنسي يعد أكبر دليل.

وتابع ماتيس: "أنا ومصطفى قمنا بصناعة ثنائية قوية من حيث التفاهم بيننا، فهو يعد شخص رائع يشجعني كثيرًا وينصحني باستمرار".

وعن الإعاقة التي يجدها مع الدولي المصري بسبب اللغة، قال: "هذا الحاجز لا يعيق تفاهمي مع مصطفى محمد، لأننا نتفق بشكل جيد ونتبادل الدعابة".

كما أنه أكد على بحثه في مواصلة التألق مع نانت، مشددًا على السعادة التي أصبح عليها بعد التألق خلال الفترة الماضية، منذ انتقاله للفريق قادمًا من رين على سبيل الإعارة.

وأختتم ماتيس رين تصريحاته: "قمت بإحراز هدفًا في لقاء لوريان بالدوري، وهذا الأمر جعلني سعيدًا للغاية بهز الشباك في أول لقاء أشارك خلاله مع الفريق".

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد انضم لصفوف نانت قادمًا جالطة سراي التركي، حيث يقدم اللاعب مستويات كبيرة مع الفريق الفرنسي خلال الموسمين الماضيين.