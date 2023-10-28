مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة لانس اليوم

يستعد فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره لانس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي ويحتضنها ملعب بوليرت ديليليس.

ويحتل مصطفى محمد المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، بعدما سجل 5 أهداف بالتساوي مع ثنائي مونبيليه موسى التعمري وآكور أدامز، بجانب وسام بن يدر مهاجم موناكو، ويتصدر القائمة كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 8 أهداف

تشكيل نانت المتوقع لمباراة لانس في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين

الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس

الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد

موعد مباراة نانت ولانس بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت ولانس مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تنقل مباراة نانت أمام نظيره لانس في الدوري الفرنسي عبر قناة لها beIN Sports HD 4.

مصطفي محمد يعود بعد الإيقاف

يشهد لقاء نانت اليوم عودة الدولي المصري مصطفي محمد للمشاركة مع فريقه ، بعد غيابه عن آخر مواجهتين أمام ستراسبورج ومونبلييه، بسبب الإيقاف، بعد حصوله علي بطاقة حمراء خلال مواجهة رين.

ويبحث فريق نانت عن مواصلة نتائجة الجيدة في الدوري الفرنسي، بعدما حقق فوزا في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق مونبلييه، بثنائية نظيفة، بينما تعادل لانس سلبيا مع مضيفه فريق لوهافر.