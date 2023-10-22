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الأحد 22 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نانت الفرنسي يهزم مونبلييه في غياب مصطفى محمد

مصطفى محمد مهاجم
مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي

 رغم غياب النجم المصري مصطفى محمد عن اللقاء،نجح فريق نانت في تحقيق الفوز على نظيره مونبلييه، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل ثنائية نانت إلى  فريق نانت عن طريق فلوريان مولات وقادر بامبا في الدقائق 44، 74.

شهدت المباراة غياب الدولي المصري مصطفى محمد، عن فريق نانت؛ نظرًا لتعرضه للإيقاف.

ليحتل فريق نانت المركز السابع برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق مونبلييه في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

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