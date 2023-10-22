نانت الفرنسي يهزم مونبلييه في غياب مصطفى محمد

رغم غياب النجم المصري مصطفى محمد عن اللقاء،نجح فريق نانت في تحقيق الفوز على نظيره مونبلييه، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي.

سجل ثنائية نانت إلى فريق نانت عن طريق فلوريان مولات وقادر بامبا في الدقائق 44، 74.

شهدت المباراة غياب الدولي المصري مصطفى محمد، عن فريق نانت؛ نظرًا لتعرضه للإيقاف.

ليحتل فريق نانت المركز السابع برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق مونبلييه في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.