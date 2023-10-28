اتحاد الأوراق المالية فى أول اختبار حول تذمر السماسرة من زيادة رسوم الربط

36 ألف جنيه القيمة

تقدم عدد من شركات السمسرة بمذكرة تفصيلية لاتحاد الأوراق المالية، تتضرر فيها من قيام شركات خدمات نقل المعلومات بزيادة رسوم الربط بين شركات السمسرة، وأنظمة وبرامج البورصة.

قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات السمسرة وعددها نحو 130 شركة فوجئت بقيام الشركات العاملة فى مجال خدمات نقل المعلومات بزيادة رسوم أسعار الربط بنسبة كبيرة، تفوق قدرات وإمكانيات شركات السمسرة.

أضاف «عبدالعزيز» أن النسبة كبيرة للغاية وصلت إلى 112%، حيث تم رفع التكلفة من 17 ألف جنيه، إلى 36 ألف جنيه فى العام، وهو ما يعد تكلفة كبيرة على السماسرة، بما يخالف حزمة المحفزات التى تقدمها الدولة لتحفيز ونشاط الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.

أشار «عبدالعزيز» إلى أنه تم تقديم شكوى شاملة التفاصيل للاتحاد المصرى للأوراق المالية، لحل الأزمة التى يعتبرها السماسرة الاختبار الأول لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية.

طالب «عبدالعزيز» الاتحاد المصرى للأوراق المالية دراسة المذكرة واتخاذ اللازم بشأنها تخفيفاً على شركات السمسرة، التى تتحمل أعباء بالجملة من رسوم ومصروفات لا طاقة لهم بها.

أشار رئيس شعبة الأوراق المالية إلى أن الشعبة كانت تتصدى لمثل هذه المحاولات التى تعمل على إرهاق السماسرة ماليا.

وتعتزم الشعبة مخاطبة أعضائها خلال الأيام القليلة القادم لاختيار وانتخاب هيئة مكتبها، حتى يتاح لها ممارسة عملها فى خدمة الشركات الأعضاء، وصناعة الأوراق المالية، تأتى هذه الخطوة بعد فوز أحمد الوكيل، برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا.