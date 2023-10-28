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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب ببولاق الدكرور

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بإزهاق روح شاب، والتخلص من جثته داخل جوال بمنطقة جمع قمامة أعلى مزلقان ناهيا ببولاق الدكرور.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفاده بوجود جثة داخل جوال ملقاة بمزلقان ناهيا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل الواقعة وعثر على جثة شاب يرتدى كامل ملابسه مقتول داخل جوال.
تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أمكن تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه، وجارٍ مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة.

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