التحقيق مع المتهم بسب وقذف منى فاروق

تواصل النيابة الكلية بالشيخ زايد، التحقيق في واقعة اتهام الفنانة منى فاروق، لشاب، بالتعدي عليها بالسب والقذف، أثناء خروجها من أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن الفنانة منى فاروق كانت متواجدة داخل أحد المراكز التجارية بمنطقة الشيخ زايد، وحال خروجها من المركز التجاري استوقفها شاب وسبها وقذفها فيما رفضت التحدث إليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الفنانة مني فاروق تتهم فيه شاب لقيامه بمحاولة استيقافها والتحدث معها داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد وبسبب رفضها التحدث إليه، قام بالسير خلفها بسيارته عقب خروجها من المول وتعدى عليها لفظيا بالسب والقذف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.