3 مراهقين يخططون لسرقة مولد كهربائي والنتيجة "كارثية"

فى إحدى القري بمحافظة الجيزة كان هناك 3 أصدقاء يتقابلون يومياً، هم أحمد ومحمد وعمر، كانوا ويتناقشون عن ضيق الحال وكيف يفعلون فى الحصول على المال السريع ذات يوم، جاءت فكرة إلى ذهن أحمد، قال: "لماذا لا نسرق أبراج المحمول؟".

وافق محمد وعمر على الفكرة لقد كانوا يائسين للحصول على المال، وكانوا يعتقدون أن سرقة أبراج المحمول ستكون طريقة سهلة لكسب المال.

بدأ الأصدقاء الثلاثة في سرقة أبراج المحمول في جميع أنحاء القرية كانوا يأتون ليلاً، ويقطعون الأسلاك الكهربائية، ويأخذون المولدات الكهربائية.

كانوا حذرين للغاية، ولم يتم القبض عليهم أبدًا لقد ربحوا الكثير من المال من سرقة أبراج المحمول، وكانوا قادرين على إعالة أسرهم.

ذات ليلة، كانوا يسرقون برجًا بالشيخ زايد وعندما لاحظوا أن أحد رجال الأمن كان يسير في المنطقة هربوا من برج المحمول، لكن رجل الأمن رأى وجههم.

في اليوم التالي، أبلغ رجل الأمن الشرطة عن سرقة برج المحمول تمكنت الشرطة من تحديد هوية الأصدقاء الثلاثة، وألقوا القبض عليهم.

النيابة تحقق

وتباشر نيابة الشيخ زايد، التحقيق مع 3 أشخاص، متهمين بسرقة مولد كهربائى خاص ببرج شبكة إحدى شركات المحمول بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وأمرت النيابة بحس المتهمين علي ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن نشاط المتهمين، وبين عما إذا كانت هناك وقائع مماثلة سابقة لهم من عدمه.

بلاغ الواقعة

وكان قد تبلع لقسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من محام، مقيم بمنشأة ناصر بالقاهرة، وكيلًا عن "إحدى شركات المحمول" والذى أوضح أن عمال الصيانة كشفوا ذلك حال توجههم لإجراء صيانة بسرقة مولد كهربائى خاص ببرج شبكة المحمول الكائن بدائرة القسم.

وبعمل التحريات والفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المولد المستولى عليه فى الواقعة بمنزل أحدهم وكذا مولد آخر قاموا بسرقته من موقع برج آخر لذات الشركة كائن بدائرة القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.