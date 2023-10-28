كيكة الزبيب والقرفة.. اصنعيها لأسرتك دون مواد حافظة

الكيكة من الحلويات التي يعشقها الجميع، مما يلجأ البعض إلي شرائها من المحلات، مما تشكل خطرًا على صحتهم؛ لعدم معرفة مصدرها والمواد المصنعة منها، لذلك نقدم لك طريقة عمل كيكة الزبيب والقرفة الصحية في المنزل.

كيكة الزبيب والقرفة

طريقة عمل كيكة الزبيب والقرفة

المقادير

- دقيق : كوبان ونصف

- السكر البني : كوب ونصف

- زبيب : كوب

- حليب : نصف كوب

- الزبدة : 250 غراماً (طرية)

- البيض : 5 حبات

- حليب بودرة : 4 ملاعق كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن، وادهنيها بالزبدة.

في وعاء، ضعي الزبدة والسكر، واخفقي جيداً باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على مزيج كريمي.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق المستمر، مع إضافة القليل من الفانيليا بعد كل بيضة.

في وعاء آخر، ضعي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، والحليب البودرة، والقرفة، ثم اخلطي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي خليط الدقيق فوق مزيج الزبدة مع الخفق المستمر في اتجاه واحد.

أضيفي الحليب والزبيب، واخلطي حتى تتجانس المكونات تماماً.

ضعي مزيج الكيك في الصينية المحضّرة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 35 دقيقة حتى نضوج الكيكة، ثم أخرجيها من الفرن، واتركيها جانباً حتى تهدأ، ثم اقلبي الكيكة على صينية مسطحة وقطّعيها وقدميها.