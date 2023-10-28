السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد في دوري نايل

سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة،عن التشكيل الذي يخوض مباراة زد في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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شادي حسين يقود تشكيل زد الرسمي لمباراة سموحة

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل

تشكيل زد الرسمي لمباراة سموحة

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"

الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين

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