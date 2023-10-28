تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد في دوري نايل
أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة،عن التشكيل الذي يخوض مباراة زد في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز .
اقرأ أيضًا…
تشكيل سموحة الرسمي لمباراة زد
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: محمد مصطفى - طارق علاء – أحمد حكم – محمود وحيد
الوسط: دوكو دودو – أحمد خالد – عمرو قلاوة
الهجوم: عبد اللطيف بن قسو – فادي فريد - حسين فيصل
تشكيل زد الرسمي لمباراة سموحة
حراسة المرمى: علي لطفي
الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"
الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".
الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين