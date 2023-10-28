شادي حسين يقود تشكيل زد الرسمي لمباراة سموحة

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق لفريق زد عن التشكيل الرسمي الذي يخوض مباراة سموحة في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف بكري - محمد إسماعيل – مصطفى العش – علي جمال "لالا"

الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – عبد الله مجدي – أحمد عاطف "قطة".

الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" – شادي حسين

موعد مباراة زد و سموحة في بطولة الدوري المصري

تبدأ مباراة زد وسموحة في تمام الساعة7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و 9مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة زد وسموحة

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري .