أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع طوارئ تداعيات غزة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن جاهزية المستشفيات الجامعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.



ووجه وزير التعليم العالى بمتابعة استعدادات المنظومة الصحية والمستشفيات الجامعية للتعامل مع أي طوارئ طبية لتداعيات الأحداث في قطاع غزة.

ونبه وزير التعليم العالي رفع جاهزية كافة المستشفيات الجامعية في المحافظات المعنية للتعامل مع تداعيات أحداث غزة.

ووقف المجلس الأعلى للجامعات دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، ودعوا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

تطور المستشفيات الجامعية:

وشهدت المستشفيات الجامعية تطورًا كبيرًا، حيث بلغ عددها 88 مستشفى سنة 2014، وصل إلى 120 مستشفى سنة 2023، بزيادة قدرها 32 مستشفى، بتكلفة 19.5 مليار جنيه.

وتقوم المستشفيات الجامعية بدور رائد على مستوى التعليم الطبى، وتتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وتستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة، وتساهم فى العديد من المبادرات الرئاسية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالي، في وقت سابق، بأن عدد الأطباء بالمستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321 ألفًا و250 طبيبًا ما بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم.

وأضاف متحدث التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تمتلك أكثر من 30 في المائة من عدد أسرة القطاع الحكومى، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، و1000 حضانة، و5000 سرير رعاية.