السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيلينجهام الأفضل في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

بيلينجهام وجواو كانسيلو
بيلينجهام وجواو كانسيلو

توج الإنجليزي بيلينجهام نجم ولاعب خط وسط الفريق ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد و برشلونة في اللقاء الذي جمع بينهما في معقل برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإسباني .

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بيلينجهام يقود ريال مدريد لريمونتادا أمام برشلونة وينتصر عليه في الكلاسيكو

ظهر بيلينجهام بمستوى مميز خلال مباراة برشلونة وقاد فريقه الميرنجي بفوز غالي حيث سجل الهدفين ليتمكن ريال مدريد بالتصدر للدوري الإسباني .

وسجل بيلينجهام أهداف مباراة ريال مدريد بينما سجل جوندوجان هدف برشلونة الوحيد.

تشكيل برشلونة :-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينييجو مارتينيز، كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

وسط الملعب: جافي، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس.

تشكيل ريال مدريد :-

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، توني روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

في سياق مٌتصل ، ويتقاسم ريال مدريد و جيرونا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28  نقطة ولكن الأفضلية لصالح ريال مدريد.

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