أحمد بلحاج يقود الجونة لفوزًا هامًا أمام فاركو في دوري نايل

نجح فريق الجونة لتحقيق فوزًا هامًا أمام فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ5 في بطولة الدوري المصري الممتاز تحت مسمي دوري نايل.

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وتمكن فريق الجونة من تسجيل هدف التقدم في مرمي فاركو في أحداث الشوط الأول .

سجل أحمد بلحاج هدف التقدم لصالح الجونة بصناعه أيمن موكا في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة على نظيره فاركو بهدف دون رد .

وحاول فريق فاركو في بداية الشوط الثاني من تسجيل هدف التعادل في شباك الجونة ولكن فشل بسبب تصدي دفاعات كتيبة علاء عبد العال للهجمات والحفاظ على نظافة الشباك .

بدأ فريق الجونة بتشكيل مكون أمام فاركو

حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

في خط الوسط: عبد الله عبادي – محمد الدغيمي – عبد الفتاح شتا - أيمن موكا

في خط الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – جابريل شيكودي.

تشكيل فاركو الرسمي لمباراة الجونة

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا- أحمد عوض- عبد الله بكري- ياسين مرعي.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري- محمد فخري- وليد علي- شكري نجيب.

خط الهجوم: سيف تيري- أحمد شريف

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز الجونة على نظيره فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الجيش برج العرب.

بهذه النتيجة ،رفع فريق الجونة عند النقطة 5 محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري ،بينما توقف رصيد عند النقطة 4 محتلا المركز الرابع عشر .