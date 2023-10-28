وكيل تعليم قنا يتفقد مدرسة قوص الصناعية

أجرى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولاته المفاجئة بزيارة مدرسة قوص الصناعية بنات برفقة طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية واسامة قدوس مصطفى مدير العلاقات العامة والإعلام واستقبلهم أبو الحجاج خير مدير المدرسة .

وشدد الوكيل على الالتزام بعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية التعاونية الاستهلاكية الطلابية المشكلة بالقرار الوزاري 302 لسنة 2007 وفحص أذون التوريد و الميزانية الخاصة عن العامين السابق و الحالي، و كلف عضو التوجيه المالي والإداري بإعداد تقرير مفصل وعرضه بمجرد الإنتهاء منه .

كما تفقد الوكيل أقسام الملابس والزخرفة والتريكو ، ونبه على تدريب الطالبات بشكل مكثف و منحهن فرص الممارسة العملية لترسيخ المعلومة في أذهانهن و العمل على تخريج طالبات الصف الثالث وهن ماهرات في التعامل مع ماكينات الحياكة و التريكو و الإنخراط بسهولة في سوق العمل الحر .

وأكد مدير تعليم قنا على تتابع الزيارات المفاجئة لمدارس أخرى وتكرار زيارة بعض المدارس التي تم زيارتها لا لتصيد الأخطاء والمحاسبة عليها فقط بل كذلك سيتم إثابة المجتهد وتكريم المديرين والمعلمين المتميزين تقديراً لجهودهم و تحفيزا لغيرهم .