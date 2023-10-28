طبيب ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدم الكثيف تجنب الجفاف

ووفقا لطبيب القلب تاماز غاغلوشفيلي، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدم الكثيف تجنب الجفاف.

وسماكة الدمدليل على تدفقه في الأوعية يزداد سوءا، ويزيد الحمل على جدران الأوعية الدموية وعلى القلب، مما يجعل الشخص عرضة للتخثر وكوارث القلب والأوعية الدموية في شكل نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ووصف طبيب القلب غاغلوشفيلي أخطر خطأ في النظام الغذائي للأشخاص ذوي الدم الكثيف - عدم كفاية تناول الماء وقد يتطلب هذا الاضطراب تناول كمية أكبر من السوائل عما هو موصى به عمومًا، قائلًا : "أخطر شيء هو تجفيف نفسك".

مشددًا على أنه مع وجود الدم الكثيف يكون تجفيف الجسم أمرًا خطيرًا بشكل خاص، أضاف جاجلوشفيلي: في حالة عدم وجود مؤشرات لتناول مضادات التخثر، ليست هناك حاجة لتسييل الدم على وجه التحديد في هذه الحالة، عادة ما يكفي استهلاك كمية طبيعية من الماء.

بالإضافة إلى ذلك، للحصول على حالة دم جيدة، يجب الالتزام بنظام غذائي متوازن، كما أكد الأخصائي، وإذا تناول الشخص الكثير من الأطعمة التي تحتوي على السكر، فإن ذلك يساهم في زيادة مستويات الجلوكوز في الدم، مما يسبب زيادة في إنتاج المركبات الدهنية ونتيجة لذلك، تزداد لزوجة الدم، أي أنه يصبح أكثر سمكا.