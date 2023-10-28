حماس تدعو للتنفيذ الفوري لقرار الأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات لغزة

دعا المتحدث باسم حـماس في بيروت، للتنفيذ الفوري لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح بدخول المساعدات لغزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية ” في نبأ عاجل.

ارتفعت حصيلة "قصف الاحتلال الإسرائيلي" المُستمر على قطاع غزة إلى 7703 قتلى مُنذ اندلاع الحرب بين "حماس وإسرائيل" في السابع من أكتوبر، حسبما أفادت وزارة الصحة في القطاع، اليوم الخميس.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة إن "الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3500 طفل حتى الآن".

ضحايا الهلال الأحمر الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة الضحايا، يأتي في وقت كشف فيه الهلال الأحمر الفلسطيني عن تفاصيل الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة بعدما شنت الطائرات الإسرائيلية هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق القطاع، متسببة بذلك في انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

كشفت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، أن قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، تسبب في إعاقة عمل فرق الإسعاف في القطاع؛ لأن المواطنين لا يستطيعون الاتصال بالرقم المخصص للحصول على الخدمة.

ويُهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع، في الوقت الذي تُغير المقاتلات الإسرائيلية بكثافة في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

سرايا القدس تُطلق رشقة صاروخية من غزة على بئر السبع

أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق رشقة صاروخية جديدة من غزة على بئر السبع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام توجيه ضربتين استهدفتا تل أبيب وقاعدة "زيكيم" في عسقلان برشقات صاروخية جديدة.

وأكدت في بيانها، أن هذه الرشقة الصاروخية، تأتي ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين".

وأفادت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال" بانقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل في قطاع غزة وانعزاله عن العالم بعد قصف الليلة الماضية.