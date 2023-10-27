عاجل
starlinkforgaza.. ناشطون يطالبون إيلون ماسك بتوفير الإنترنت بقطاع غزة حماس ندعو أهل الضفة للدفاع عن غزة.. لن نهزم بإذن الله (فيديو) تفاصيل حفل فيلا المنصورية.. حقيقة مقتل شاب واختطاف آخرين
السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة إنهاء حماس بغزة ويحذر حزب الله من نفس المصير

جالانت يكشف خطته
جالانت يكشف خطته في غزة ويتوعد حزب الله

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن خطة الحكومة الإسرائيلية قبل انطلاق عملية الاجتياح الصهيوني لغزة.

اعترف بالهدف المرسوم وهو القضاء على حماس تماما بحيث لايوجد لها أي وجود سياسي أو عسكري مع اقامة حكومة تدير القطاع وتتولى إداراته بالتنسيق مع إسرائيل.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت خلال زيارة تفقدية للجنود على الحدود مع غزة، إن الحرب ضد حماس ستكون صعبة، وستستغرق وقتا إلى حين الانتصار على الحركة.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله من تداعيات الدخول في حرب مع إسرائيل مؤكدا لهم أن عليهم أن ينظروا إلي ما حدث في قطاع غزة .

ويحبس العالم أنفاسه انتظارا لعملية الاجتياح البري لغزة من طرف القوات الإسرائيلية، الذي لوح به مسؤولون إسرائيليون كخيار لا مفر منه وسط تساؤلات عن سيناريوهات دخولها للقطاع .

الجريدة الورقية