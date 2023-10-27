وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة إنهاء حماس بغزة ويحذر حزب الله من نفس المصير

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن خطة الحكومة الإسرائيلية قبل انطلاق عملية الاجتياح الصهيوني لغزة.

اعترف بالهدف المرسوم وهو القضاء على حماس تماما بحيث لايوجد لها أي وجود سياسي أو عسكري مع اقامة حكومة تدير القطاع وتتولى إداراته بالتنسيق مع إسرائيل.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت خلال زيارة تفقدية للجنود على الحدود مع غزة، إن الحرب ضد حماس ستكون صعبة، وستستغرق وقتا إلى حين الانتصار على الحركة.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله من تداعيات الدخول في حرب مع إسرائيل مؤكدا لهم أن عليهم أن ينظروا إلي ما حدث في قطاع غزة .

ويحبس العالم أنفاسه انتظارا لعملية الاجتياح البري لغزة من طرف القوات الإسرائيلية، الذي لوح به مسؤولون إسرائيليون كخيار لا مفر منه وسط تساؤلات عن سيناريوهات دخولها للقطاع .