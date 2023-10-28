رئيس جهاز الشروق يجتمع مع حائزي قطع الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة

عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اجتماعاً مع مجموعة من حائزى قطع الأراضى بمنطقة الرابية المضافة للمدينة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجهاز، لإطلاعهم على آخر المستجدات فى ملف التقنين بصفة عامة، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة بتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة.

وأشار سعد، إلى قرب استئناف أعمال تمهيد الطرق بمداخل المنطقة وكذا البدء فى تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى لخدمة المنطقة.

كما أعرب الحضور عن تقديرهم لجهد الجهاز وثقتهم فى إنهاء التقنين وخروجه قريباً إلى النور، واستفسروا أيضاً عن العديد من التساؤلات الخاصة بهم وقام رئيس الجهاز بالرد عليها، وطمأنهم فى الختام على الأخذ دائماً فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى عند اتخاذ أى قرارات خاصة بتقنين مساحات قطع الأراضى الصغيرة بالمناطق المضافة لمدينة الشروق .



