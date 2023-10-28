ضبط 271 قضية مخدرات في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت الحملات خلال24 ساعة من ضبط(271) قضية مخدرات .

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في فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (271) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (296) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (115,819 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (162,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,175كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,084 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,430 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,960 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (757 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (330 جرام).

عدد (1634) قرص مخدر.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.