4 نصائح بسيطة للمساعدة في التغلب على الانتفاخ المستمر

من المشاكل الصحية الخطيرة إلى سوء التغذية، يمكن أن يكون سبب الانتفاخ مجموعة متنوعة من العوامل، ونظرًا لأن معدتك منتفخة ومؤلمة، فقد تشعر أحيانًا بعدم الراحة حتى بعد تناول كمية قليلة من الطعام.

نصائح للتغلب على الانتفاخ المستمر:

قلل من استهلاك الصودا

أمعائك هي موطن لتريليونات البكتيريا التي تشكل الميكروبيوم الفريد لديك، مما يؤثر على بشرتك، والجهاز الهضمي، وحتى صحة الدماغ، وإن وجود الكثير من بكتيريا الأمعاء السيئة يمكن أن يسبب مشاكل صحية. الكميات الزائدة من السكر يمكن أن تغذي بكتيريا الأمعاء غير الصحية وتمنحك ميكروبيومًا غير صحي. لذا فإن شرب الكثير من المشروبات السكرية مثل الصودا يمكن أن يزيد من عدد المشروبات غير الصحية." تقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا لـ MedicForum: "البكتيريا المعوية، ومن ثم يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الانتفاخ".

في حين أن الخيار الأفضل هو التوقف عن تناول المشروبات السكرية تمامًا، فقد أوضح الطبيب أن التقليل من علبتين إلى علبة واحدة يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا أيضًا.

الإكثار من تناول الأطعمة المخمرة

من الكمبوتشا إلى مخلل الملفوف، ومن الميسو إلى الزبادي، الأطعمة المخمرة مليئة ببكتيريا الأمعاء المفيدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الانتفاخ وتحسين صحة الميكروبيوم الخاص بك. وأوصى الطبيب بالبدء بتناول الأطعمة المخمرة عدة مرات على الأقل في الأسبوع.

تناول البروبيوتيك

إذا لم تكن من محبي الأطعمة المخمرة أو لا تستطيع تحمل المذاق الحامض، هناك خيار آخر وهو تناول البروبيوتيك يوميًا.

تقول أليسوفا: "من الناحية الفنية، لا ينبغي أن يحل هذا محل تناول الأطعمة المخمرة الجيدة، ولكن البروبيوتيك اليومي الذي يحتوي على ما لا يقل عن ثلاثة إلى خمسة مليارات وحدة تشكيل مستعمرة يمكن أن يكون مفيدًا لأمعائك، وميكروبيوم الأمعاء، ومشاكل الانتفاخ".

شرب الشاي بالنعناع

يمكن أن يساعد هذا المشروب الدافئ في تخفيف الغازات والانتفاخ عن طريق زيادة حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.

وفي الأساس، فهو يريح العضلات في الجهاز الهضمي، وهذا يسمح للغازات بالتحرك بحرية أكبر عبر الجهاز الهضمي. إذا كنت تعاني من مشاكل الانتفاخ، فإنني أنصحك بشرب كوب أو كوبين كل يوم.

تجنب منتجات الألبان والجلوتين

وأوضح الطبيب أن هناك نسبة عالية من الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ولذلك يجب عليهم تجنب منتجات الألبان لتقليل خطر الانتفاخ، وحوالي سبعة بالمائة من السكان يعانون أيضًا من عدم تحمل الغلوتين.

هذه هي النسبة المئوية للأشخاص الذين، عندما يتناولون الغلوتين، تظهر عليهم أعراض مثل مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي وقد يعانون من حكة غريبة، وطفح جلدي، وحتى آلام في العضلات والمفاصل.