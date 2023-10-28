السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على شخصين مُتورطين في الإتجار بالنقد الأجنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

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في مديرية أمن البحيرة تم ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة المحمودية ) لقيامهما بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـي.. وبحوزتهما(مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية " بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

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