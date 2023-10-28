فلسطين تُعلن حصيلة جديدة لضحايا المواجهات في الضفة الغربية

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى 111 قتيلًا، وأكثر من 1900 جريح، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي مُنذ الـ7 من أكتوبر على قطاع غزة 7700 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليًا.

سرايا القدس تُطلق رشقة صاروخية من غزة على بئر السبع:

أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق رشقة صاروخية جديدة من غزة على بئر السبع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام توجيه ضربتين استهدفتا تل أبيب وقاعدة "زيكيم" في عسقلان برشقات صاروخية جديدة.

وأكدت في بيانها، أن هذه الرشقة الصاروخية، تأتي ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين".

وأفادت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال" بانقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة وانعزاله عن العالم بعد قصف الليلة الماضية.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة ودشنوا وسمًا بهذه الدعوة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم starlinkforgaza الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولًا خلال الساعات الأخيرة عبر منصة "إكس" وشارك في هذه الحملة شخصيات ومشاهير عرب وأجانب.