سرايا القدس تُطلق رشقة صاروخية من غزة على بئر السبع

أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق رشقة صاروخية جديدة من غزة على بئر السبع، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام توجيه ضربتين استهدفتا تل أبيب وقاعدة "زيكيم" في عسقلان برشقات صاروخية جديدة.

وأكدت في بيانها، أن هذه الرشقة الصاروخية، تأتي ردًا على "الاعتداءات الإسرائيلية بحق المدنيين".

وأفادت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال" بانقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة وانعزاله عن العالم بعد قصف الليلة الماضية.

توفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة ودشنوا وسما بهذه الدعوة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم starlinkforgaza الذي تصدّر قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة عبر منصة "إكس" وشارك في هذه الحملة شخصيات ومشاهير عرب وأجانب.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني".

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 قتيلا و18484 جريحا إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 229 إسرائيليا.